Ostia pericolosa scoperto intruso nel giardino di casa | Il ragazzo cercava un portafoglio

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 agosto 2024) Nuovi episodi di microcriminalità a: signora trovanel propriodidurante la notte di San Lorenzosempre più, in un contesto che viene avvertito soprattutto dai residenti. Dopo l’emergenza sociale emersa su piazza Anco Marzio, la situazione non sembra cambiare a pochi passi da lungomare lidense. Una signora, nella notte di San Lorenzo, ha trovato unall’interno del proprio. Il soggetto sembrava cercasse un, finito in maniera poco chiara all’interno dello spazio esterno dell’abitazione. Intrusi nei giardini delle abitazioni di: il nuovo episodio sul lungomare La vicenda viene raccontata dalla signora Elisa (nome di fantasia), che per l’ennesima volta si è trovata uno sconosciuto all’interno del