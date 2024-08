Olimpiadi Tamberi fermato dai problemi di salute | la decisione dei bookie

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 11 agosto 2024) La gara di Gianmarcoalledi Parigi 2024 è stata nettamente condizionata daidi. L’atleta azzurro è stato eliminato in anticipo dalla finale. A poche ore dalla gara Gimbo ha accusato un’altra colica renale. Come riporta Agipronews, nonostante il risultato (11°), Snai ha deciso di rimborsare chi aveva scommesso sulla sua vittoria o sulla possibilità che salisse sul podio. In tanti, già nei mesi scorsi, avevano deciso di puntare sul bis del saltatore azzurro, offerto a quota 2 a meno di un mese dalla gara.