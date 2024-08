Miss Italia strega Castiglioni Alice vince la fascia Granducato | Evento da ripetere ogni estate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Il valore della bellezza ha travolto la città di Castiglion Fiorentino, protagonista di una delle tappe delle selezioni di2024 in cui è stato assegnato il titolo di. ÈBelli, vent’anni, di Viareggio, la vincitrice che adesso vola direttamente alle prefinali nazionali del concorso nazionale di bellezza per eccellenza. Quella di venerdì sera in Piazza del Municipio è stata una serata all’insegna delle novità perché per la prima volta Castiglion Fiorentino ha ospitato un appuntamento legato ae perché, per la prima volta, è stato assegnato un titolo regionale satellite che porta la dicitura di: "Questanon esisteva prima e l’ho voluta proprio per Castiglion Fiorentino. L’ho chiesta specialmente a Patrizia Merigliani dopo che ho avuto la piacevole occasione di conoscere il sindaco e il vicesindaco di questa città.