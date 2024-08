Meteo a Roma Le previsioni per il 12 Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 11 agosto 2024), lunedì 12: sole splendente e temperature in aumento. Previste temperature massime di 36°C e allerta afa nella Capitale.– La giornata di domani si preannuncia stabile e soleggiata su tutta la Capitale, grazie alla presenza di un campo di alte pressioni che garantirà condizionirologiche favorevoli. Non sono previste piogge, e i cieli saranno sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.Le temperature saranno elevate, con una massima di 36°C e una minima di 26°C. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4869 metri. I venti soffieranno deboli al mattino da Sud-Sudovest e moderati nel pomeriggio da Sudovest. La giornata sarà caratterizzata da un’afa intensa, per la quale è stata emessa un’allerta