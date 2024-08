Mai così vicini alla tregua per Gaza poi la strage | Israele e tutti quei raid che hanno affondato i negoziati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Il botta e risposta a distanza tra Bezalel Smotrich e John Kirby è esemplificativo di come, anche all’interno dell’alleanza, ci siano due forze che tirano in direzioni diverse. Il 7 agosto, il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale statunitense Kirby aveva detto che l’accordo per il cessate il fuoco aera a un passo, “maivicino dall’inizio del conflitto”. Inviando un messaggio politico, ha poi aggiunto che gli Stati Uniti non avrebbero permesso agli “estremisti” di far deragliare l’intesa. Il ministro delle Finanze israeliano Smotrich, lo stesso che ha dichiarato che sarebbe “giustificato e morale” affamare a morte la popolazione palestinese, deve essersi sentito chiamato in causa: “Accetto la posizione degli Stati Uniti e li ringrazio per il sostegno, ma credo debbano rispettare la democrazia israeliana e la posizione dei cittadini e dei suoi funzionari eletti.