Lucchese la stagione parte con un ko | rossoneri fuori dalla Coppa Italia a Vercelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 agosto 2024 – Riprende laufficiale della, con la gara dicontro la Proche escono subitocompetizione sconfitti nei minuti supplementarirete di Dell’Aquila.che si presenta con diverse assenze, quelle di Quirini e di Botrini squalificati e quelle di Gucher, Magnaghi e De Maria, che hanno chiesto a più riprese di essere ceduti, con quest’ultimo che già nelle prossime ore approderà alla Gaiana Erminio. Non gioca nemmeno l’ultimo arrivato Costantino. Il match nel primo tempo è stato tutto sommato equilibrato, nonostante il gran caldo. Per i, la prima occasione porta la firma di Fedato, ma la sua conclusione viene respinta. I padroni di casa rispondono con un calcio d’angolo insidioso, che la difesa di mister Gorgone in qualche modo riesce a sbrogliare.