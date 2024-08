LIVE Chelsea-Inter 0-1 | super gol di Thuram!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 agosto 2024)è la sesta amichevole precampionato per la stagione 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Enzo Maresca. Il fischio d’inizio è previsto alle 16 ora italiana, si gioca allo Stamford Bridge di Londra.(0-1) – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 33’ Barella alza per Dimarco, colpo di testa parato da Sanchez senza difficoltà. 32’ CHE RISCHIO SOMMER! Palla giocata dietro da Darmian su rimessa laterale, il portiere non controlla bene e Guiu quasi gliela scippa ma riesce a evitare il peggio sul rimpallo. 30’ Dal corner scontro in area fra Acerbi e Colwill, dopo un attimo di incomprensioni si riprende a giocare con palla all’. 29’ Guiu riceve in area e calcia, deviato in corner.