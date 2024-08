Le Stelle di Branko ecco le previsioni di domenica 11 agosto

Leggi tutta la notizia su iltempo

"Le previsioni di oggi", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 11 agosto 2024. Ariete Il giorno inizia con una intensa, sensuale Luna che splende nella magia del primo quarto in Scorpione. Un legame profondo esiste tra voi e questo segno, che si perde nella notte dei tempi, fortificato da Marte e Plutone che vi governano entrambi. Questo è il momento di liberarvi dalle vecchie strutture che condizionano il presente e le scelte del futuro. Tre giorni meravigliosi, felici, ovunque voi siate. Toro È forte la Luna in opposizione, ma non compromette le iniziative professionali e soprattutto finanziarie. Col passaggio di Mercurio in Vergine, siete nella classifica dei segni più ricchi. Anche Venere c'è.