Due turisti fanno valere i loro diritti in spiaggia e piantano ombrellone in uno stabilimento Concessione scaduta da 8 mesi

(Di domenica 11 agosto 2024) Nel pomeriggio di sabato duehanno piantato unnelladi unobalneare di Marina di Carrara (Massa Carrara). Muniti di attrezzatura dama anche di conoscenze di diritto. Il titolare delloha chiamato la Capitaneria di porto, poi arriva anche la polizia municipale, ma i due hanno argomentato leragioni con decisione, adducendo che le concessioni sono scadute. “Le concessioni balneari sono scadute a dicembre e noi di qua non andiamo via perché la direttiva europea è superiore ad una ordinanza comunale”, hanno affermato i due giovani, uno svizzero ed una comasca. La vicenda è riportata dal quotidiano La Nazione, che riferisce di come, dopo aver pranzato nel ristorante di un lido, i due hanno deciso di scendere inper qualche ora di relax.