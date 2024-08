Chris Hemsworth non è solo Thor ma sul red carpet brilla come una divinità

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 11 agosto 2024) Il 2024 è stato un anno particolarmente intenso per, apparso più volte sul redanche per merito di Furiosa: A Mad Max Saga.deve la sua fortissima popolarità all’universo Marvel che l’ha scelto nel 2011interprete di. Il dio del tuono da allora non ha saltato un appuntamento con il grande schermo, realizzando quattro film stand alone e diversi corali insieme agli altri Vendicatori Marvel. Classe ’83, negli anni l’attore ha cercato di diversificare la propria carriera concedendosi anche ruoli diversiad esempio quello da villain in Furiosa: A Mad Max Saga, che l’ha riportato anche sul red. Crediti: Ansa – VelvetMagNegli anni ha recitato in filmBiancaneve e il cacciatore, Quella casa nel bosco,ti rovino le vacanze, Ghostbusters, 12 Soldiers, 7 sconosciuti a El Royale e Men in Black: International.