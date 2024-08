Chiesa la Juventus continua a considerarlo cedibile | la reazione all’interesse del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 11 agosto 2024) Federicoe lason sempre distanti. Le ultimissime sul futuro del calciatore italiano. Sono giorni importanti per il futuro di Federico. Il calciatore dellaè rientrato dalla vacanze, ma non è mai stato impiegato durante le partite amichevoli. Si tratta, di un segnale molto forte arrivato direttamente dal neo allenatore. Non a caso, Thiago Motta ha sottolineato apertamente che l’ex Fiorentina non è più al centro del progetto. Le parole del tecnico sono arrivate in modo molto forte, ancor più al calciatore. Quest’ultimo, è legato allama il contratto in scadenza il prossimo giugno pesa nettamente. Da qui, nasce la volontà della dirigenza di cedere l’esterno per evitare di perderlo a zero e favorire una possibile concorrente.