Attenti a credere che al Napoli basti un anno per rimettersi in carreggiata

(Di domenica 11 agosto 2024)che alunperinA sette giorni dall’inizio del campionato di serie A, stagione 2024 – 2025, il, la Società Sportiva Calciosembra essere ancora prigioniera degli errori del passato. Un’azienda, quando decide di implementare una nuova strategia necessita di tempo e di risorse. Al momento, entrambe le cose scarseggiano. Il tempo è poco, e le risorse anche, per gli obiettivi più alti. Dalle poche comunicazioni societarie si percepisce che la Sscha l’obiettivo, ma in realtà è un’esigenza, di centrare una qualificazione in Champions League per il prossimoe per gli anni a venire.