Atalanta è fatta per Pubill | l’esterno a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto

(Di domenica 11 agosto 2024) Bergamo, 11 agosto – È arrivato lo spagnolo Marc, il quinto acquisto estivo stagionale dell’dopo Godfrey, Zaniolo, Sulemana e Retegui. Il 21enne laterale destro iberico, reduce dal trionfo sabato a Parigi nella finale olimpica con la sua Spagna, è atterrato aper svolgere lepresso la casa di cura La Madonnina. Acquistato per 15 milioni, a titolo definitivo, dall’Almeria,difensivo spagnolo arriva per fare da riserva al veterano Davide Zappacosta sulla corsia destra., classe 2003, è cresciuto nel Levante, la seconda squadra di Valencia, con cui ha debuttato nella Liga giocando 35 gare, per poi trasferirsi nell’ultima stagione all’Almeria collezionando 23 presenze e 1 gol: alle Olimpiadi ha disputato cinque gare con le Furie rosse, inclusa la finale contro la Francia.