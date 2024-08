Arriva il picco dell' intensa ondata di calore Sottocorona | ma l' afa aumenta ancora

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 11 agosto 2024) Ferragosto è ormai alle porte, che tempo bisogna aspettarsi? A fare un punto sul meteo è Paolo, meteorologo di La7, che traccia il quadro generalea situazione: “di caldo che coinvolge l'Italia che durerà anche per tutta la settimana di Ferragosto. L'aria rovente porterà temperature elevate e stabilità atmosferica, impedendo la formazione di temporali, eccetto qualche caso isolato. Il rinforzo in quota del promontorio subtropicale, responsabile di tutto questo, raggiungerà la fase piùtra lunedì e martedì. Nessuna perturbazione decisa in vista per ora, tutte in transito oltre le Alpi”.