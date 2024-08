The White Lotus – stagione 3 riceve un favoloso aggiornamento sulle riprese

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 10 agosto 2024) TheunLa terzadi Theè a un passo dal diventare realtà. Patrick Schwarzenegger, che sarà uno dei nuovi volti che reciteranno nei prossimi episodi dell’acclamata serie HBO, ha annunciato attraverso i suoi account sui social media che leprincipali si sono concluse. L’attore ha anche condiviso nuove immagini del dietro le quinte direttamente dal set di The. Dopo aver iniziato lequasi all’inizio di quest’anno, il cast e la troupe della serie HBO meritano di festeggiare il loro ultimo traguardo. Il nuovo resort è pronto ad accogliere i suoi ospiti nel 2025. I nuovi episodi di Theavranno come protagonisti anche Aimee Lou Wood, Walton Goggins e Carrie Coon, mentre l’avvincente antologia si sposta in un altro prestigioso resort.