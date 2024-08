Sammaurese inizio tosto Subito Forlì e Ravenna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) La stagione della serie D inizia il 25 agosto, preliminare di Coppa Italia, quando al Macrelli ladi Mirko Taccola affronterà l’Imolese, ripetizione dello scontro avvenuto un anno fa al Calbi di Cattolica. Per il campionato si dovrà aspettare domenica 8 settembre quando inizierà un torneo che si annuncia avvincente e che si concluderà domenica 4 maggio 2025. Il girone di andata si concluderà domenica 22 dicembre, poi tutti fermi per la pausa natalizia, il ritorno in campo avverrà domenica 5 gennaio con la prima giornata di ritorno. Una ulteriore sosta il campionato la osserverà dal 10 al 22 marzo per dare spazio alla Viareggio Cup.