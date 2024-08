Rubinetti a secco la sera fino a mezzanotte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) "Abbandonati a noi stessi, senza acqua per ore intere, con un caldo pazzesco, almeno da una settimana". Sono queste le parole di alcuni residenti di Brento, frazione di Monzuno, che da poco più di una settimana si ritrovano senz’acqua dalle 17 del pomeriggioa dopo la, tutti i giorni. "Stiamo vivendo una situazione assurda che riguarda varie strade di Brento alta, quindi abitanti, un ristorante e ben cinque bed and breakfast – raccontano i monzunesi –. Ci sono anziani, bambini piccoli, un neonato e attività pubbliche che non sanno ormai più come fare. Soprattutto dato il caldo di questo periodo. Ogni giorno, verso le 17 dainon esce più acqua corrente e il problema permane per varie ore, almenopoco dopo la". I cittadini, poi, esasperati proseguono: "Abbiamo chiamato Hera.