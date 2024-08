Riassunto | Il team statunitense Savor di ASM si reca a Singapore per partecipare alla competizione mondiale Young Chef Young Waiter Young Mixologist unica nel suo genere

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 10 agosto 2024) NAPA, California–(BUSINESS WIRE)– Thomas Mendel,presso Hamel Winery, Jaclyn Bisantz, cameriera presso Harbor House e Marco Guillen,presso Four Seasons Napa, sono stati incoronati come vincitori dell’eliminatoriadella famosaWorld(WorldYYY) – l’unico evento al mondo nel suo tipo. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offertemente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido. Contacts Jim Yeagerbreakwhitelight (per conto di ASM Global)jim@breakwhitelight.