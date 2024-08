Reazione a Catena ma come le prendono? | bufera sui concorrenti | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Le campionesse di, Le Stanghette, sono state sfidate questa sera dalle New York New York, squadra composta da Francesca, Sara e Laura. "Ditemi che la sapete anche cantare", ha detto loro il conduttore del game show di Rai 1, Pino Insegno. E loro hanno risposto: "Certamente", iniziando poi a intonare il famoso brano. All'Intesa vincente, però, sono state le campionesse ad avere la meglio, indovinando ben 10 parole. Le sfidanti invece si sono fermate a 4. Le Stanghette sono arrivate all'Ultimacon 134mila euro. Poi, dopo vari dimezzamenti, il montepremi per l'Ultima parola è sceso a 33.500 euro. Il termine a loro disposizione era "magro". Poi una parola che iniziava con "sc" e terminava con "o". E infine l'ignoto terzo elemento, che le campionesse hanno deciso di comprare, facendo scendere così il montepremi a 16750. Il terzo elemento era "scelto".