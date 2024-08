Qui Recanati Cianni | Un avvio ricco di esami

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Per la Recanatese un inizio da far tremare i polsi. Al di là dell’esordio contro la Fermana ora una “incognita totale“, ci saranno poi quattro partite il cui livello di difficoltà è massimale perché forse ora Samb, L’Aquila e Roma City sono di una spanna sopra le altre. "Unincredibile – dice il dt– ma che ci farà subito prendere coscienza del campionato. Quanto al match inaugurale non possiamo dire nulla se non che un derby ha sempre un sapore particolare". Da ieri è al "Tubaldi" l’italo-brasiliano Nunes De Melo Ruan classe 2004, cresciuto nel vivaio del Vicenza ma che ha già maturato qualche esperienza in categoria con il Legnano e con il Montecchio Maggiore: "è molto dotato tecnicamente e bravo, in particolare, nell’uno contro uno. Può giocare sia come seconda punta che come esterno offensivo tenendo conto che si tratta di un mancino purissimo".