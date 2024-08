Priorità ai lavori in piazza Boccaccio La fine dell’opera? Entro settembre Ma si valuta anche un piano B

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024)dovrebbe essere la prima fra le opere previste in ca essere completata: l’obiettivo dell’amministrazione è di far sì che possa essere terminatail mese di. Successivamente il cantiere interesserà maggiormente via 2 Giugno e Borgo Garibaldi per poi concludersi con la fase di riqualificazione di via Roma fino all’incrocio con via Ponte Vecchio. Per un ordine cronologico che potrebbe subire variazioni qualora, nella peggiore delle ipotesi, questo "step" non dovesse essere terminatoil 15 novembre. Sono gli ultimi sviluppi legati all’avanzamento del cantiere del nuovo curbano, per un’operazione da quasi tre milioni di euro che ha ripreso il via sul finire dello scorso mese (dopo lo stop momentaneo dovuto allo svolgimento di Mercantia).