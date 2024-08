Parigi2024 Tamberi in forse per colica

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 10 agosto 2024) 10.50 Gianmarcoinper la finale olimpica del salto in alto, di cui è campione in carica. L'azzurro è stato colpito da una nuovarenale. "Stavolta il destino mi ha battuto. E' tutto finito. Ci ho sperato fino all'ultimo, ci ho creduto nonostante tutto quello che era successo -scrive Gimbo su Instagram-. Questa notte alle 5 mi sono svegliato a causa di quello stesso dolore lancinante di qualche giorno fa. Un'altrarenale. Scenderò in pedana comunque questa sera? Sì, ma non so davvero come farò".