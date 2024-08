Parigi 2024 Eliud Kipchoge non conclude la maratona | E’ stata la mia ultima ai Giochi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024)non ha concluso ladelle Olimpiadi di. Il keniano, unico nella storia ad aver vinto l’oro per due volte nellaolimpica a Rio 2016 e Tokyo 2020, ha sofferto per alcuni problemi fisici al fianco sinistro e alla fine non è riuscito ad arrivare alla conclusione dei 42,195 chilometri. Intervistato da Olympics.com,ha annunciato che quella di oggi èla suaalle Olimpiadi: “E’ un momento difficile per me, è la mia peggior– spiega – Avevo sempre concluso la gara, ma oggi sono stato messo a terra come un pugile che va ko. In passato ho vinto, sono arrivato secondo ma anche ottavo, decimo, quinto. Oggi invece non ho finito.” Lapidario sulla possibilità di essere al via a Los Angeles 2028: “Mi vedrete in un’altra veste, forse potrà motivare altri atleti ma non correrò.