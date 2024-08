Omicidio a Santa Giusta | 44enne ucciso da una fucilata

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 10 agosto 2024)da unadurante una lite in strada. L’assassino si è costituito Un nuovo dramma di sangue ha sconvolto la tranquilla notte di, in provincia di Oristano. Un uomo di 44 anni è statocon un colpo di fucile in via Dante, nel cuore del paese. Secondo le prime ricostruzioni, l’sarebbe avvenuto nel corso di una violenta lite, i cui motivi sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma sarebbero di natura personale. La vittima, Francesco Salis, è stata raggiunta da un proiettile all’addome e, nonostante il tempestivo intervento del 118, è deceduta poco dopo il ricovero presso l’ospedale San Martino di Oristano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Oristano, che hanno avviato le indagini per risalire all’autore del gesto. Quest’ultimo si sarebbe poi costituito.