Mostri e spiriti giapponesi Incontro con Carmen Covitto

(Di sabato 10 agosto 2024) Proseguono per tutto agosto gli eventi collaterali per grandi e piccoli che a cadenza settimanale animano la mostra “Y?kai.e altre Inquietudini nelle Stampe“, in corso fino al 3 novembre 2024 al Museo degli Innocenti. Questo weekend arriva nelle sale dell’esposizioneCovito, scrittrice, giornalista e direttrice della rivista online AsiaTeatro, che oggi alle 17, nella conferenza “Sadayakko a Firenze e i demoni del Kabuki“, parlerà del primo spettacolo di teatro giapponese in Italia, andato in scena in varie città della penisola agli albori del ‘900, e del suo legame con il mondo degli y?kai. Nel 1902 il pubblico italiano potette assistere al primo spettacolo di teatro giapponese che si fosse mai visto nel nostro Paese.