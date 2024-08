Mostra la scritta Liberate le donne afghane squalificata l' atleta rifugiata Manizha

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 10 agosto 2024) AGI - L'afghana della squadra olimpica dei rifugiati in gara nella 'breaking' è stataper averto lale" al termine della sua prova.Talash, 21enne B-girl di Kabul trasferitasi in Spagna, è stata sconfitta nella sfida pre-qualificazione dall'olandese India e poi ha esibito sulle spalle una stola azzurra con la grande. La squalifica è scattata per la violazione dell'articolo 50 del regolamento olimpico che vieta di usare slogan o fare dichiarazioni di natura politica sui campi di gara dei Giochi. "Volevore al mondo che tutto è possibile", ha spiegato la B-girl afghana dopo la gara.aveva lasciato l'Afghanistan nel 2021 dopo il ritorno al potere dei Talebani che hanno messo al bando musica e ballo oltre a bandire le ragazze da scuole e palestre.