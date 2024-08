Meret lo volevano cacciare e invece salva il Napoli di Conte

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 10 agosto 2024) Arriva il debutto ufficiale deldi. Gli azzurri sono stati impegnati nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Modena, club che milita in Serie B. Gli azzurri chiudono la prima metà di gioco con il 72% di possesso palla ma con poche occasioni pericolose create: ci provano Mazzocchi e Politano ma senza successo. Il Modena come da previsioni si è chiuso con tutti gli effettivi nella prima frazione, non lasciando varchi. In un paio di occasione s’è anche resa pericolosa con un tiro centrale sue poi soprattutto con un incrocio dei pali abattuto. Ilriparte forte nella ripresa con tante iniziative personali, Kvara sembra molto ispirato ma il suo destro è molto centrale. Pericoloso anche Lobotka, il suo tiro finisce poco sopra la traversa. Escono Raspadori per Simeone, Mazzocchi per Ngonge e Spinazzola per Olivera.