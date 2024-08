Masters 1000 Montreal 2024 Cobolli out al secondo turno | avanti Rinderknech

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Flavionon è andato oltre ilaldi, sconfitto per mano di Arthurper 6-3, 6-2. Si tratta, complessivamente, di un percorso positivo per il giovane romano sul cemento statunitense/canadese, considerando la recente finale raggiunta nel 500 di Washington e, consecutivamente, il match vinto sul suolo nordamericano contro il beniamino di casa Felix Auger-Aliassime. Il francese, come di consueto ottimo al servizio e particolarmente ispirato in risposta, ha messo una trava trae i quarti di finale del torneo di, in ultima istanza invalicabile: seppur condizionato da un’interruzione per pioggia che ne ha rallentato l’evoluzione, si è trattato di un match dominato dal transalpino.