Juventus si accelera per Nico Gonzalez | obiettivo averlo per l’esordio col Como

(Di sabato 10 agosto 2024) Laper: pronto l’assalto da 30 milioni di euro per avere subito l’attaccante della Fiorentina, addirittura prima delin campionato di lunedì 19 agosto contro il. Sono queste le ultime in casa bianconera, con Giuntoli che è pronto a chiudere l’affare per non rischiare brutte sorprese come accaduto con Todibo. Secondo le ultime indiscrezioni, la trattativa dovrebbe finalizzarsi nelle prossime ore con la definizione degli ultimi dettagli, come ad esempio l’inserimento di contropartite (tra tutti, McKennie e Kostic). Quel che è certo è che al momento Thiago Motta ha a disposizione solo due esterni (Yildiz e Weah, con Chiesa destinato a partire), eandrebbe a rimpinguare proprio quelle posizioni. Inoltre, una volta lasciato partire, la Fiorentina potrà sferrare l’affondo decisivo per Gudmundsson dal Genoa.