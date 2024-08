Io sono nessuno la spiegazione del finale la scena post credits | come ci prepara a Io sono nessuno 2

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 10 agosto 2024) Io, ladel, lacia Io2 Il film Io(Nobody) ha una formula semplice – azione a tutto campo con unesplosivo che lascia la porta aperta a un intero franchise – ma ildi Iospiegato significa che gli ingranaggi potrebbero già girare per Io2. Iosegue l’assassino in pensione diventato padre di famiglia Hutch Mansell (Bob Odenkirk) dopo che non riesce a difendere la sua famiglia da due intrusi che irrompono in casa sua nel cuore della notte. L’incidente riaccende in Hutch la voglia di combattere, che lo porta a far arrabbiare un pericoloso mafioso russo di nome Yulian Kuznetsov (Aleksey Serebryakov). Hutch torna alle sue vecchie abitudini per tenere al sicuro la sua famiglia.