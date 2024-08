Il ‘film’ della morte di Pierina Video con un figurante di colore per cristallizzare la prova regina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) di Francesco Zuppiroli L’orologio segna le 22 in punto. Un’ora non casuale quella in cui nella notte tra giovedì e ieri la squadra mobile diretta dal commissario capo Marco Masia è tornata in forze in via del Ciclamino, supportata anche dalla polizia Scientifica di Roma, per cesellare e rafforzare ancora di più gli elementi tecnici a favore del mosaico accusatorio impalcato contro Louis Dassilva, ritenuto dalla Procura il killer diPaganelli, la 78enne uccisa da 29 coltellate nel seminterrato di casa sua il 3 ottobre scorso. È stato un sopralluogo lungo, minuzioso, quello di ieri, che ha impegnato decine di agenti di mobile e Scientifica dalle 22 circa alle 4notte.