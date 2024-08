I cinque occhiali più costosi al mondo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 10 agosto 2024) Nella società delle apparenze, dominata dal flusso dei social network e dagli autoscatti in posa, ogni tipologia di accessorio che possa migliorare l’outfit personale assume un valore inestimabile in termini di apprezzamento collettivo. Chi oggi non ama esibire un bel orologio da polso contornato di pietre preziose? E come rinunciare ad un bracciale luccicante, ad una borsa di marca o (addirittura) ad uno stiloso portacellulare da collo? Ebbene, in questa logica odierna, il vero re della compagnia rimane senza dubbio l’occhiale da sole. Impensabile non indossarlo appena si esce dal lavoro, in giro per la città, ma anche durante le gite fuori porta del weekend, per non parlare delle vacanze al mare o in montagna. Non c’è situazione privata o mondana in cui non indossare i tanto amati sunglasses.