Fermo l’Assunta scalda i motori | ecco i magnifici dieci Priori

10 agosto 2024 – Nel periodo medioevale cui si riferisce la storia quattrocentesca della Cavalcata del Saracino, a Fermo il potere era affidato al Podestà solitamente non un cittadino fermano, alla Municipalità e ai Priori delle contrade (quartieri odierni, ndr). A garanzia dell'incorruttibilità, i Priori non appartenevano al territorio di contrada e la carica, della durata di due mesi, veniva assegnata per sorteggio tramite l'inserimento delle 'palluctae' con i nomi in una cassa conservata presso la sala del Mappamondo del palazzo loro dedicato, in piazza del Popolo. Per essere riconoscibili indossavano la cappa priorale nera e, dopo il giuramento del Prior Priorum davanti al popolo, gli eletti venivano 'segregati per due mesi nel palazzo comunale per guidare la contrada con saggezza, lontano dalle tentazioni mondane'.