Emergenza a Bordo | Donna Incinta Soccorsa dalla Guardia Costiera su Nave da Crociera

(Di sabato 10 agosto 2024) Pescara - Un'operazione di soccorso d'è stata effettuata ieri sera adelladaCosta Deliziosa, per unafrancese in stato di gravidanza, a rischio di aborto. L'intervento, coordinatodi Ancona, si è concluso con il ricovero della futura mamma presso l'ospedale Santo Spirito. La richiesta di soccorso è stata inoltrata intorno alle 18:30. Immediatamente, la Capitaneria di Porto di Ancona ha avviato il coordinamento dell'operazione, coinvolgendo sia un'unità navale S.a.r. (Search and Rescue) e la motovedetta Cp 843 della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, sia un elicottero “Nemo 11-12” del 3° nucleo aereo di Pescara. La, che si trovava a circa 50 migliacosta di San Benedetto del Tronto, è stata avvicinata alla costa marchigiana per facilitare l'intervento.