Damiano Carrara diventa papà | è nata la piccola Dafne

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 agosto 2024) Fiocco rosa per il giudice più famoso di Bake Off Italia:to. Ad annunciarlo su Instagram la coppia che ha postato una foto con scritto “Benvenuta al mondo, amore della nostra vita”. I due postavano spesso per aggiornare i fan su come stava sia Chiara che la bambina. Già la Maggenti aveva confessato tanto su questa gravidanza ai follower, come si sente e cosa si aspetta; e ha rivelato di aver avuto le prime contrazioni già qualche tempo fa.: la nascita diQualche giorno fa, nelle stories, Chiara aveva detto: “Vediamo come procede. Io ho iniziato ad avere un po’ di contrazioni. È una cosa stranissima perché essendo la prima gravidanza non sai cosa aspettarti. Pensavo di dover andare in ospedale, invece assolutamente no, sono quelle preparatorie.