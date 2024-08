Comune gli orari estivi La guida per i residenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Pausa per gli uffici comunali. Ildi Montemurlo informa i cittadini che gli uffici rimarranno chiusi nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17 agosto. La decisione è stata presa dal sindaco Simone Calamai in virtù con la concomitanza del ponte festivo del Ferragosto e la ridotta richiesta di servizi e afflusso di pubblico. Dunque, Calamai ha firmato uno specifico decreto, con il quale dispone la chiusura di tutti gli uffici ad eccezione della polizia municipale che resta in servizio regolarmente su tutto il territorio. Il 16 e 17 agosto resta anche garantita la reperibilità per le attività di stato civile, ad esempio per gli atti di morte.