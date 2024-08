Colpo dei Diavoli preso il talento azzurrino Cuoghi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) La rosa del Valorugby prende sempre più corpo. Alla corte di coach Violi è arrivato Andrea, classe 2002, mediano di mischia (1,77 cm per 85 kg), cresciuto nel settore giovanile del Modena Rugby, uno dei giovani più interessanti del panorama italiano, titolare con la Nazionale Italiana Under 20 nelle Summer Series 2022, una presenza in Nazionale A nel 2023, due stagioni da protagonista in A Elite con i Lyons Piacenza. Con le sue caratteristiche di mediano dinamico, con visione di gioco e precisione nei passaggi nonostante la giovane età,andrà a rafforzare il reparto sino a giugno coperto unicamente dal trentenne neozelandese Josh Renton, che continuerà a vestire la maglia granata del Valorugby anche per questa stagione sportiva.