Catania il messaggio di Pelligra dopo il caos fideiussione e l’annuncio sul futuro

(Di sabato 10 agosto 2024)il pericolo scampato con la scadenza di ieri per larispettata in extremis senza conseguenze in termini di penalizzazioni e annullamento di contratti, il patron delFc, Rosariorivolge unai tifosi. “Cari tifosi rossazzurri, in un momento cruciale, sento il dovere di rivolgermi a tutti voi, che con il vostro supporto e la vostra passione rappresentate il cuore pulsante delFootball Club. Vi scrivo innanzitutto da tifoso e poi da persona che due anni fa si è presa la responsabilità e l’onore di far risorgere la nostra squadra. Anche adesso mi prendo la responsabilità di tutto e voglio cominciare chiedendovi scusa per questa situazione che ha destato preoccupazione in molti di voi. Ci tengo anche a fare chiarezza e rassicurarvi.