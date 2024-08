Case popolari riqualificate Consegnati i primi alloggi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024)traslochi ieri nel piazzale Venezia 1, alle spalle di via Rindi a Porta a Lucca, dove il Comune ha riconsegnato iriqualificati grazie agli interventi straordinari finanziati dal fondo Pinqua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) del ministero per le Infrastrutture, e cofinanziati dall’amministrazione per un totale di quasi 8 milioni di euro. Alla breve cerimonia di consegna hanno partecipato il sindaco Michele Conti e il presidente di Apes Chiara Rossi. "per noi è un risultato storico - ha detto il primo cittadino - perché nel 2018 avevamo trovato un patrimonio difortemente fatiscente e critico. Ora invece consegniamo agli inquilini iriqualificati. Al termine dei lavori saranno in totale 113 quelli recuperati nei piazzali Genova, Amalfi, Venezia, Sicilia.