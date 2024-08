Barbara d' Urso e Rai perché è saltata la trattativa | cosa c' è dietro

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 10 agosto 2024) La fine del contratto di esclusiva che legavad'a Mediaset ha sollevato numerose voci e preoccupazioni sul futuro della celebre conduttrice. Molti hanno ipotizzato un imminente passaggio in Rai, rete che negli ultimi anni ha visto l'uscita di vari volti noti e avrebbe quindi potuto beneficiare della popolarità della d'. Queste aspettative non si sono concretizzate, lasciando spazio a molte domande e supposizioni sui motivi di questa mancata collaborazione. Secondo quanto rivelato da Il Foglio, trattative trad'e la Rai ci sono state realmente, ma qualè andato storto. Il quotidiano ha dichiarato: "d', volto Mediaset, stava per firmare per la Rai, ma questa Rai non è riuscita neppure a fare uno sgarbo a Mediaset". Questo suggerisce che, nonostante l'interesse reciproco, l'accordo non sia stato finalizzato per ragioni non del tutto chiare.