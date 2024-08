A Bergamo piove sul bagnato Gasperini perde ancora e Zaniolo si infortuna

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 10 agosto 2024) Asulsi. Trati e scontenti, a Zingonia non tira una buona aria in questo momento. Tensione che è salita dopo l’ultima sconfitta in amichevole contro il St. Pauli, neo promossa in Bundesliga, e l’infortunio dia pochi giorni dalla Supercoppa europea contro il Real Madrid. Ne scrive la Gazzetta.deve rivedere la difesa Il quotidiano sottolinea il momento no della Dea: Seconda sconfitta consecutiva e altro infortunio da registrare. A cinque giorni dalla Supercoppa Europea l’Atalanta incassa altri tre gol dal St. Pauli neopromosso in Bundesliga in un tardo pomeriggio in cui la Dea è durata di fatto mezz’ora prima di sciogliersi di fronte (anche) all’entusiasmo degli oltre 26mila che hanno affollato il Millerntor.