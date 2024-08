Una videochiamata ha salvato Matteo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Una storia a lieto fine per(il nome è di fantasia), un ragazzino di 12 anni che soffre di una patologia cardiologica ostruttiva congenita e che, nel primissimo pomeriggio di lunedì scorso, intorno alle 13.30, è andato in arresto cardiaco. I genitori, residenti ad Argenta, hanno prontamente chiamato il 118 che ha inviato nell’immediato i mezzi di soccorso, e, nell’attesa dell’arrivo di questi, ha fornito alla famiglia le istruzioni per mettere in atto le manovre di rianimazione. I genitori e il fratello di, guidati dall’operatrice della Centrale operativa 118 Emilia Est di Bologna, l’infermiera Enrica Pasquali, attraverso il sistema di, hanno potuto perciò mettere in atto fin da subito le manovre per salvare la vita del ragazzino, fino all’arrivo dell’ambulanza.