Strage 2 agosto gli atti da desecretare

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ogni occasione è buona per attaccare il legittimo governo di centrodestra. Anche in occasione del 44 mo anniversario dellaalla stazione di Bologna, il rappresentante dei familiari delle vittime, Paolo Bolognesi, ha manifestato tutto l'astio e il rancore che lo pervade accusando Giorgia Meloni e l'esecutivo di contiguità con gli attentatori di allora. Si chieda, il signor Bolognesi, perché il suo partito al governo per anni e anni non ha mai volutoglicontenenti un poco di verità.Tiziano Dalla Riva