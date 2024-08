Sanzioni? Solamente nei casi più gravi e reiterati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Dopo le obiezioni sollevate dai Verdi (e non solo) nelle scorse ore, arriva la replica di Alea per fare chiarezza sulle regole del corretto conferimento. "Le regole per la raccolta differenziata non sono cambiate – spiega una nota –, così come non è nuova l’attività di controllo svolta dagli operatori addetti al servizio di raccolta rifiuti attraverso l’apposizione di avvisi bianchi e rossi per permettere di segnalare l’errore al cittadino per educarlo e supportarlo ad un corretto riciclo". Un’operazione necessaria perché "la plastica, il vetro, la carta e l’umido una volta raccolti arrivano all’impianto di riciclo specifico, il quale impone delle caratteristiche precise per avviare il processo di recupero del materiale. Se l’impianto rileva materiale mescolato a frazioni non idonee, gran parte del carico viene considerato non adatto al riciclo e mandato all’inceneritore".