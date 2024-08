Ritiro del Napoli a Castel di Sangro 100 mila presenze

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Scendono i numeri ma resta l'entusiasmo per ildi Antonio Conte. La squadra partenopea, che era arrivata lo scorso 25 luglio per ilpre campionato, ha lasciato nel pomeriggio la cittadina abruzzese dididopo la doppia seduta di allenamento. Nei sedici giorni di, in centohanno raggiunto il capoluogo sangrino, per assistere agli allenamenti e alle quattro amichevoli degli azzurri. Un numero più basso dello scorso anno, quando si erano registrate 140. E' mancato l'effetto coppa anche se il sindaco, Angelo Caruso, si dice comunque soddisfatto. "Abbiamo toccato le 20in alcune giornate, soprattutto nei week end. Il movimento si è visto e il mister è stato il vero trascinatore"- rimarca Caruso.