Restate a Napoli domani lo spettacolo comico di Paolo Caiazzo

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiGiunge al secondo appuntamento la quarta edizione di ““, la rassegna estiva che trasforma Piazza del Plebiscito in un grande teatro all’aperto, con spettacoli gratuiti di musica, teatro e danza. Il programma di10 agosto prevede la comicità dicon “Terroni si nasce” (in scena alle ore 21:00), unodi incalzante divertimento e riflessioni sulla Terronia, sui suoi pregi ed i suoi difetti ma anche attualità, politica nazionale ed internazionale per commentare comicamente la vita di tutti i giorni, vizi e manie dei nostri tempi. Non mancherà in scena l’alter ego televisivo diovvero Tonino Cardamone con il suo motto: “’a capa mia nun è bona”.sarà anticipato dallodegli allievi della comunità artistica C.I.O.E.