Parigi 2024 volley Michieletto | Dispiacere grande ma dobbiamo essere orgogliosi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) “Oggi sono mancati i dettagli, perchè in campo c’eravamo a differenza della partita con la Francia. Forse nelle ultime gare si è vista la poca esperienza di questo gruppo, con la Francia il divario è stato più netto, oggi c’è sempre mancata qualcosa, una giocata, una palla in più. Certo il, ma guardiamo il bel percorso fatto fin qui,diin semifinale e ci portiamo a casa le belle partite giocate“. Alessandroparla così ai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta subita dall’Italcontro gli Stati Uniti nella finale bronzo di. “Abbiamo perso due semifinali nelle Nations League e oggi volevamo fare uno step in più, anche perchè alle Olimpiadi il terzo posto è una vittoria non una delusione. Peccato, oggi c’eravamo, ce la siamo giocata punto a punto dopo una brutta prestazione in semifinale.