Parigi 2024 Simone Alessio è straordinario in finale per il bronzo | è terzo ai Giochi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto– Due volte campione mondiale e una volta campione europeo. Ed ecco la medaglia olimpica per un campione immenso del taekwondo.sale sul podio a cinque cerchi, a. Negli 80 kg, pesi massimi sul quadrato, l’Azzurro mette l’alloro al collo, vincendo sull’avversario americano Nickolas con parziali 3-3 e 2-1. Fa la medaglia numero 34 per l’Italia Team a. E’ la terza medaglia del taekwondo ai, della storia. Foto Roberto Di Tondo CONI – da CONI/Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.