Parigi 2024 atletica | ripescata in finale la 4×400 maschile eliminati Tecuceanu e Barontini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’ultima mattinata di qualificazioni diai Giochi Olimpici disi è aperta con l’amaro in bocca per l’Italia. E’ infatti sfumata per un soffio laper la staffettafemminile. Ilaria Elvira Accame/Anna Polinari/Giancarla Trevisan/Alice Mangione hanno fatto il loro ma non è bastato per rientrare tra le prime otto. Il loro 3:26.50 è stato il nono tempo complessivo e dunque l’Italia è stata la prima esclusa dalla. Stesso epilogo nel, in cui a difendere i colori azzurri sono stati Luca Sito, Vladimir Aceti, Alessandro Sibilio ed Edoardo Scotti. Nonostante una batteria tutto sommato positiva, conclusa con il crono di 3:00.