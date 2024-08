Pallavolo Anna Danesi | La finale contro gli USA sarà storica dovremo giocare sapendo di essere forti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’Italia del volley femminile continua a vincere ed a fare la storia. Dopo aver superato con un secco 3-0 la Serbia, raggiungendo per la prima volta le semifinali sotto i Cinque Cerchi, la formazione allenata dal commissario tecnico Julio Velasco non si è fermata e ha steso con il medesimo punteggio anche la Turchia, centrando l’approdo all’atto conclusivo che si giocherà domenica 11 agosto alle ore 13.00gli Stati Uniti. 25-22, 25-19 e 25-22. Questi i tre parziali del match tra Italia e Turchia. Una prestazione davvero eccellente per le azzurre che, nonostanteandate sotto in ogni set, hanno saputo rimettere la testa avanti fino ad un successo meritato e storico.